Het zal u niet ontgaan zijn, maar het Iberisch schiereiland was een dagje stroomloos. U begrijpt dat dat wereldnieuws was, want niet alleen moest in allerijl de complete bevroren vleesvoorraad uit de vriezer en hup op de BBQ; in no time waren ook de telefoons van de dames en heren influencers leeg en was de rest van de wereld op de NOS aangewezen voor een stukje uitgebalanceerde berichtgeving.

Volgens uw lokale D66-er kwam het beslist door de Russen. Dat het uiteindelijk een glitch was in een Franse kerncentrale die stiekem als backup meedraaide om de Spaanse groene droom in stand te houden, mocht de pret niet drukken. Behalve dan dat iedereen met hersens heeft kunnen zien dat de energiewende uitsluitend kwetsbaar maakt. Niet alleen voor Russische hackers.