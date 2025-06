De politie heeft een kliklijn geopend voor Nederlanders in Spanje. Het zuiden van dat land - met name de regio Marbella en dan vooral het gebiedje rond de luxe jachthaven Puerto Banús - is een broedplaats voor Nederlandse criminelen met heel veel drugsgeld en oer-Hollandse namen als Karim, Samir, Naima, Abdelhadi, Omar, enzovoorts. Of natuurlijk, zoals de NOS meldt: Cor, Piet, Jos en Rico. Heeft uiteraard alles te maken met coke en de ligging bij Marokko. Dus mocht u nou wat boeven willen verklikken kan dat. Daar krijgt u dan niks voor terug, behalve heel veel gezeik.