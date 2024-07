We zitten bij de laatste vier en WIJ mogen morgen tegen het afgrijselijke Engeland, maar nu eerst: Spanje tegen Frankrijk. Op voorhand de twee grote toernooifavorieten en waar Spanje het doet met aanvallend 'totaalvoetbal' heeft Frankrijk een extreem vervelende, maar taaie ploeg van beulen en balafpakkers, waarbij de creatievelingen totaal niet uit de verf komen. Een penalty, twee eigen doelpunten, en toen stond Frankrijk in de halve finale. "Dan kijk je toch wat anders", schamperde bondscoach Didier Deschamps. Nou, we zouden inderdaad wat anders kunnen kijken, zoals Wortelboer & Van Rossem op NPO3 (nee), Het Kinderziekenhuis op RTL4, Beauty and the Billionaire op RTL8, Friends (h) op Comedy Central, Abandoned Engineering op Discovery, NBA Today op ESPN4, Ghostbusters op Veronica, Air Crash Investigation op National Geographic, Laurent: Prins op overschot op de Belg, Tatort op WDR, De wonderlijke wereld van Gumball op Cartoon Network of Fryslân Hjoed op Omrop Fryslân, maar we vinden het ook wel geil om te zien hoe een taai stuk stokbrood wordt ontmanteld door de Spaanse Stier. Hup Spanje!

0-1: Cola Monnie 9'

1-1: Lamine Yamal 21'

2-1: Koundé OG 25' (Dani Olmo krijgt 'm nu)