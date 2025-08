Het EK vrouwen voetbal is nog maar nauwelijks afgelopen of er is alweer voetbal op tv. De afgelopen weken konden we de Europese voorvoorvoorvoorronde wedstrijden van FC Utrecht en AZ nog wel negeren, maar vandaag staat er een heuse prijs (zie boven) op het spel, namelijk de Johan Cruijff Schaal. PSV (vorig jaar kampioen) speelt tegen Go Ahead Eagles (vorig jaar bekerwinnaar) en dat is voor het eerst sinds 2015 dat er geen randstedelijk tintje aan de Johan Cruijff Schaal zit, behalve dan dat de prijs is genoemd naar een Amsterdammer. Hoe dan ook vanavond dus feest ergens in De Rest Van Nederland en lekker de hele tijd HELEMAAL NIETS IN AMSTERDAM zingen. Zin in. LIVE op STAR CHANNEL (als u dat op de afstandbediening kunt vinden) of ESPN 1.

