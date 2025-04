Deze tweede paasdag is er eentje voor in de geschiedenisboeken en NEE dat komt niet alleen door de man met de mijter. Nog even en we weten namelijk of het GO AHEAD EAGLES of AZ gaat zijn die zich bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025 mag noemen. Voor die eerstgenoemde zou het de eerste prijs op het hoogste niveau in de clubgeschiedenis worden, maar ook bij AZ is de prijzenkast al ruim 10 jaar niet meer bijgevuld. Blijft natuurlijk zo dat de club uit Deventer de onbetwiste underdog van het verhaal is. De kans op een historische prestatie zal reden genoeg zijn voor de Eagles om vol moed de strijd aan te gaan, en ook AZ zal waarschijnlijk de bus niet parkeren. Dat deed een van hun fanbussen vanmiddag trouwens wél, middenin de Wijkertunnel bij Beverwijk. Het leidde tot een botsing en 5 AZ-supporters moesten gewond afhaken voor de finale. De spelers zijn gelukkig heelhuids aangekomen bij de Kuip. WE GAAN VOEBALLE!

Update '1 - WE ZIJN BEGONNEN. Go Ahead Eagles en AZ ook.

Update '8 - Bijna 1-0 voor AZ. Möller Wolfe mag van Go Ahead het halve veld oversteken en komt nagenoeg alleen voor de keeper, die redt.

Update '13 - KNOKKEN. Oke misschien bijna dan. Ernest Poku van AZ loopt bewust in de weg van de keeper als die snel wil omschakelen. Geen geel. Het is een GELADEN WEDSTRIJD.

Update '18 - Kans voor Go Ahead Eagles na fout wegkoppen AZ. Keeper redt. Kort daarna AZ bijna op voorsprong door een geweldig schot van Parrot.

Update '45 - Vuurwerk bij Go Ahead-supporters, wedstrijd kort stilgelegd wegens rookontwikkeling.

Update ' 49 - Penalty check voor AZ. PENALTY AZ. DE BUSSER REDT. Tjonge.

Update '53 - Penalty moet opnieuw, De Busser te vroeg van z'n lijn. Nu ineens speler van Go Ahead met au au na een opstootje. CHAOS.

Update '55 - Penalty toch raak. 1-0 AZ.

Update '81 - NOG HEEL EVEN. Wel bijna gelijkmaker van Go Ahead zojuist.

Update 90+6 - PENALTY GO AHEAD EAGLES. Hands gemaakt door Koopmeinders. VAR checkt de boel.

Update 90+8 - GOAL. Mats Deijl schiet de pingel binnen. VERLENGEN.