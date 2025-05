Wat iedereen en zijn moeder in augustus al verwachtte is zojuist gebeurd: de club met de beste selectie en de beste trainer is zojuist kampioen van Nederland geworden. Met Boscagli, Dest, Schouten, Veerman, Saibari, Tillman, Til, Lang, Bakayoko, Perisic, Pepi en De Jong mag zoiets geen verrassing heten, en toch zal de euforie ongekend groot zijn. In januari begon PSV plotseling aan wat toen nog de spectaculairste ineenstorting in de geschiedenis van de Eredivisie was. Tot veler verbazing volgde daarop de inmiddels spectaculairste ineenstorting in de geschiedenis van de Eredivisie. Toch heeft het weinig met Ajax te maken dat de schaal vandaag naar Eindhoven gaat. Ook dit seizoen werd het beste voetbal van het land gespeeld in de lichtstad, dipje of geen dipje. En na wat velen vreesden dat de knockout-slag zou zijn (0-2 thuis tegen Ajax) begon de ploeg van Bosz gewoon weer te doen waar het zo goed in is: de pannen van het dak spelen, ongeacht wie er tegenover ze stond. Plots swingde het weer en tussen de oren zat het ook weer helemaal snor. Veerkracht? Zie maar eens een 2-0 in de Kuip om te buigen. PSV is zo verschrikkelijk goed dat ze twee maanden lang niet kunnen komen opdagen en alsnog de titel winnen. Het is ze gegund. Van harte, mannen!