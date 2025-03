Peesjevee, de ploeg die in Nederland al weken geen deuk meer in een pakkie boter schopt. Peter Bosz goochelt, de defensie is een gatenkaas, Ivan Perisic is gefrustreerd, Wollah Lang komt geen lantaarnpaal meer voorbij, Luuk de Jong scoort te weinig, Joey Veerman is hopeloos in EK-vorm, Jerdy Schouten krijgt z'n ballen niet meer tussen de linies en Guus Til is definitief ontmaskerd als beperkt. En die ploeg, PSV, staat nu in de kwart achtste finale van de Champions League (!) tegen een van de beste ploegen ter wereld, de Engelse grootmacht Arsenal. Dat komt wel goed! LIVE op televee en in de voetbalkantine. Stijlloze voorspelling: helaas 1-2 voor Arsenal.