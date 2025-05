Bent u klaar voor speelronde 33 van de Eredivisie? WIJ WEL! Wat een bizarre ontknoping (de morele hebben we al gehad) van het seizoen maken we toch mee. Door het verlies van Ajax in de thuiswedstrijd tegen NEC en de winst van PSV in de Kuip LIGT ALLES WEER OPEN. Vanavond op het programma: ALLE TEAMS in actie vanaf 20:00u! Als Ajax bij Groningen wint en PSV verliest thuis van Heracles DAN DAN DAN en alleen dan zijn de Amsterdammers landskampioen. Tip voor Ajax: keertje met scherp schieten. De Groningers hebben dat plan kennelijk ook opgevat want de politie is bang voor spanningen rond de mogelijke kampioenswedstrijd. Maar goed, u heeft vanavond vast al heerlijk gebarbecued, paar pilsjes erbij, brandend ondergaand zonnetje op uw pan: heerlijk. En nu zit u KLAAR voor nog meer bier, beentjes omhoog en potjes voetbal kijken. Zweterige handjes op komst! Dus zet de volle of lege bierglazen, schaaltjes worst en kaas en bakjes borrelnoten maar gewoon veilig op het tafeltje. Dan kunt u optimaal van het spektakel genieten, als u geen Amsterdammer bent althans, want Ajax zal het wel weer uit handen geven en uiteindelijk geen kampioen. Mocht het onmogelijke onverhoopt toch gebeuren: lees het in dit LIVE topic, wij updaten en letten uiteraard vooral op Ajax en PSV. Oké, genoeg geluld: AFTRAP!

UPDATE - PSV opent het bal: het staat 1-0 in Eindhoven

UPDATE - Het gaat rap! 2-0 voor PSV

UPDATE - Ajax op 0-1, Gaaei schiet prachtig raak!

UPDATE - Welja, PSV maakt er nog twee bij, 4-0 inmiddels

RUST - Op de andere velden ligt Feyenoord (1-0 tegen RKC) op koers voor veiligstellen voorronde CL, doet NEC (1-0 tegen NAC) goede zaken in de strijd om play-offs Europees voetbal en kan Willem II (0-1 achter tegen PEC) nog serieus in de problemen komen

UPDATE - Het lijkt weer mis te gaan voor Ajax: 1-1 in Groningen

UPDATE - NEC maakt er 2-0 van tegen NAC

UPDATE - Ajax staat weer voor, Woutje Weghorst moet het weer doen: 1-2 voor de Amsterdammers