De Engelsen vragen zich al bijna zestig jaar af waarom het maar niet lukt om opnieuw een Europese of Wereldtitel te veroveren. Laatste keer was in 1966, en hoe Engeland in de jaren daarna ook speelde, football kwam maar niet home ondanks deze indrukwekkende lijst van totale klasbakken. We weten nu waarom: hele slechte krantenkoppen. "We Kane do it" Teringjeuzus chaps, lads & blokes. Alsof je naar Radio 2 zit te luisteren. Daarom wint Spanje, na strafschoppen, en kunt u vanavond iets leuks voor uzelf doen ipv weer de hele avond NPO1 te gluren. Fussball!

Update: Wlliams 1-0 47'

1-1 Palmer 73"