En dan gaan we nu LIVE naar het spook van het kabinet-Schoof: DICK SCHOOF! De premier was sinds de Granaat van Geert nog niet te zien of te horen, maar houdt NU NU NU een praatje over het einde van z'n rariteitenkabinet. Ondertussen zegt Geert Wilders dat hij doorgaat (met hyperstabiele politiek bedrijven?): "Ik word de nieuwe premier van Nederland." Schoof-stream hierrr. Zo meerrrrr.

Update - De afgelopen maanden heeft het kabinet hard gewerkt. Maar als bij één partij de wil ontbreekt om door te gaan kan je niet met elkaar verder

Update - Met het vertrek van de PVV is er onvoldoende draagvlak voor dit kabinet

Update - Ik ga zo naar de koning om het ontslag van PVV-bewindslieden aan te bieden. De overige bewindslieden gaan demissionair door

Update - Als demissionair kabinet zullen we alles doen in het belang van de mensen van het land

Update - Schoof gaat demissionair door tot er een nieuw kabinet is

Update - Schoof verwijt het Wilders niet, maar betreurt het wel. Onverantwoordelijk en onnodig

Hartelijk dank, ik moet naar de koning, tot ziens

Fleur Agema

Update - Ze vindt het jammer. Eén onderwerp in het bijzonder lukt hier niet: asiel

Update - Sta hier met groot verdriet dat ik geen zorgakkoord heb kunnen sluiten. Maar we moeten ook verder

Update - Agema geeft geen antwoord of ze in de PVV-fractie blijft. Ze gaat een paar weken rustig aan doen

Update - Agema geeft ook geen antwoord op de vraag of ze uit de politiek stapt. Eerst paar weken pauze. En de andere vicepremiers geloven we wel want die roepen toch weer hetzelfde.