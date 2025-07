Helemaal terecht natuurlijk dit. Kanye West (bekend van Heil Hitler) had in 2005 een hitje en omdat we beschaafde mensen zijn gaan we het refrein daarvan natuurlijk niet herhalen hier, kom op zeg, we beroven ook geen omaatjes in onze vrije tijd. Helaas zijn er altijd kwaaien die het voor de ontzettende goedzakken verpesten en bijvoorbeeld zes of zeven jaar geleden na werktijd twee zinnen van het refrein wél meezongen. Dat is natuurlijk helemaal niet hoe de artiest (nogmaals: bekend van Heil Hitler) het bedoeld heeft en we zijn dan ook verheugd dat de BBC ingrijpt. Televisiekok van MasterChef John Torode heeft weliswaar een vriendelijke bakkes en een lange staat van dienst maar dat betekent natuurlijk niet dat het geen gore racist is die tegen de muur moet. Misschien is het een idee om AI los te laten op alle hiphop die ooit gemaakt is en het N-woord te vervangen door iets vrolijks (neus? nicht? nepparlement?), dat werkt bij tv ook al zo goed.