Je kunt veel zeggen over de jaren '30, maar er werd tenminste niet moeilijk gedaan over... Zwarte Piet. Maar we leven inmiddels in de jaren '20 en dat betekent dat alles AI is, alles op Amerika lijkt, en alles kwetsend is. Hussel dat een kwartiertje door elkaar en je krijgt het nieuwsbericht 'Zwarte pieten in Sinterklaasfilm Bennie Stout vervangen door roetveegpieten', wat dus gaat over een film uit 2011, maar die speelt in de jaren '30. En toen (in de jaren '30, maar ook in 2011 eigenlijk) was zwarte piet nog zwart, maar nu is hij roetveeg (hoewel). Leve de vooruitgang.