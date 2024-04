A) Mogen we ook andere dingen herdenken op 4 mei

B) Zwarte Piet

C) Memphis wel of niet in de spits van Oranje

D) Patat of friet

E) Wel of niet in korte broek naar kantoor

F) Borstvoeding of flesvoeding

G) Beatles of the Stones

H) Twee of meer genders

I) Ronaldo of Messi

J) Ananas op een pizza

K) Toiletpapier voor of achter

L) Binnenbaan of buitenbaan

M) Scharen uit Duitsland of scharen van de Action (ook uit Duitsland maar dan andere kwaliteit)

N) Haring in stukjes of haring aan de staart

O) Zwitserse stookmethode of Sjinkie Tinner gieten

P) Tim Akkerman of Marcel Veenendaal (DI-RECT)

Q) Deur open schijten of niet

R) Koningshuis of republiek

S) Weer of geen weer

T) Reve - Mulisch

U) Ik Vertrek of Het Roer Om

V) Anders, namelijk...