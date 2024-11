Omroep Ongehoord Nederland heeft 90.000 euro uitgegeven aan de opnames van een programma dat niet is uitgezonden. Dat bevestigt de omroep na vragen van GeenStijl. Het bestuur van de omroep had dit voorjaar een kinderprogramma over Sinterklaas met Zwarte Pieten besteld bij producent ND Pictures, ook al wist de omroep dat de NPO waarschijnlijk geen toestemming zou geven dat uit te zenden. Nadat het AD berichtte dat de NPO inderdaad de aanvraag voor het programma had afgewezen, besloot het nieuwe bestuur plotseling te stoppen met de opnames. Omdat die toen op één dag na al waren afgerond, heeft Ongehoord Nederland! de makers van het programma wel betaald, zonder dat er nog een seconde is uitgezonden.

Al sinds de oprichting probeerde Ongehoord Nederland! een programma met Zwarte Pieten op de Nederlandse publieke omroep te krijgen. De NPO lag voortdurend dwars, maar het bestuur van Ongehoord Nederland (bestaande uit Arnold Karskens, Reinette Klever en Peter Vlemmix) gaf ND Pictures dit voorjaar toch de opdracht zes afleveringen op te nemen van 'Beste Sinterklaas'. Het zou een kinderprogramma worden over Sinterklaas met Zwarte Pieten erin, dat 'niet de onderbuik, maar het hart' van de kijkers moest raken. Karskens wist dat hij van de NPO waarschijnlijk geen aparte zendtijd voor het programma zou krijgen, maar wilde de afleveringen desnoods als instarts laten zien in Ongehoord Nieuws, dat twee keer in de week op NPO1 wordt uitgezonden. Ongehoord Nederland bevestigt dat de opdracht is gegeven het programma te maken, zonder dat duidelijk was of dit van de NPO uitgezonden mocht worden.

Een dag voordat de opnames begonnen, lekte echter uit dat Arnold Karskens door de Raad van Toezicht van de omroep op non-actief was gesteld. De opnames van ‘Beste Sinterklaas’ gingen gewoon door. Op 8 augustus meldde het Algemeen Dagblad dat de NPO de aanvraag van Ongehoord Nederland voor een programma over Zwarte Piet had afgewezen. Het AD meldde daarnaast dat ND Pictures met een programma over Sinterklaas voor 'een publieke omroep' bezig was. Naar nu blijkt gaat het dus om hetzelfde programma.

Op 12 augustus droeg het nieuwe bestuur van omroep onder leiding van interim-voorzitter Harm Beertema de makers op per direct te stoppen met de opnames van 'Beste Sinterklaas', die op één draaidag na al waren afgerond. In het gesprek zouden ze gezegd hebben dat ze uit angst voor sancties van de NPO toch terugkwamen op de eerdere beslissing van Karskens om het Zwarte Piet-programma hoe dan ook uit te zenden. Ongehoord Nederland zegt nu dat het besluit de opnames te laten stoppen is genomen omdat het bestuur op dat moment druk was met de interne crisis, en deze kwestie er niet ook nog eens bij kon hebben.