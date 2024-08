Welja. Daar is ie dan. De complete brief van "Een collectief bezorgde medewerkers van Omroepvereniging Ongehoord Nederland" (pdf) aan de Raad van Toezicht, die volgens diezelfde raad van Toezicht aanleiding was om Arnold Karskens op non-actief te stellen en onderzoek te doen naar de kwestie rond Raisa Blommestijn Raisa Blommestijn meteen terug te halen en zelfs aan te stellen als woordvoerder. Het is: een opvallende brief. Zo zou Arnold Karskens op een vergadering zijn medewerkers opgedragen hebben vooral niet kritisch te zijn op het nieuwe kabinet en alle kritiek op Dick Schoof te hebben verboden. Moet je vooral doen bij mensen die roepen dat we in een DICTATUUR leven als ergens een pinautomaat verdwijnt. Ook moesten wij drie keer in onze ogen wrijven toen het verdedigen van antisemitische complotgek David Icke werd geschaard onder 'kritiek op Israël'. Gek hè, dat zoveel mensen sommige 'kritiek op Israël' antisemitisch vinden. Verder opvallend: volgens de briefschrijvers is ook Peter Vlemmix, hieronder nog vrolijk op de foto op de borrel van RvT-voorzitter Gert Jan Mulder met Raisa en vele andere groten, verantwoordelijk voor de "giftige afreken- en angstcultuur". Ook worden er allerlei voorbeelden van raar gedrag achter de schermen van Arnold Karskens genoemd, die niemand die ooit meer dan een halve seconde naar Arnold Karskens vóór de schermen heeft gekeken zouden kunnen verbazen_._ Maar goed. Doe vooral zelf onderzoek en lees de complete brief. Enkele hoogtepuntjes na de breek.