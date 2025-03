Het Commissariaat voor de Media bestaat om 'onafhankelijk' toezicht te houden op onze media, maar is daar niet voor geschikt. Iets anders kunnen wij niet concluderen na het lezen dit volkomen, maar dan ook volkomen idiote statement als reactie op de berichtgeving van Ongehoord Nederland over contact dat het Commissariaat heeft opgenomen met de omroep na de veroordeling van Raisa Blommestijn voor smaad en groepsbelediging.

Ten eerste, Raisa Blommestijn is nog niet onherroepelijk veroordeeld. Ze is in hoger beroep gegaan en in een rechtsstaat past het een toezichthouder dat hoger beroep af te wachten. Ten tweede, wat is dit nou voor een idiote zin: "Het Commissariaat verwacht dat een media-instelling in zulke situaties de uitspraak van de onafhankelijke rechter respecteert en passende maatregelen neemt." Hoezo respecteert ON! de uitspraak niet? Iemand die door een strafrechter wordt veroordeeld tot een taakstraf moet die zelf uitvoeren, daar heeft haar werkgever niets mee te maken. Sterker nog: in veel gevallen mag een werkgever iemand die is veroordeeld niet zomaar dubbelop straffen.

En wat zijn 'passende maatregelen'? Je mag toch van een toezichthouder op zijn minst verwachten dat die expliciet maakt wat voor maatregelen je moet nemen in deze situatie. Ook wordt uit het statement totaal niet duidelijk op basis van welke regels de toezichthouder hier nu optreedt. Hoezo is een veroordeelde presentator haar werk laten doen 'niet integer'? Wij hebben even op 'veroordeeld' geF5'd in de Mediawet, maar daar staat alleen iets over de zendtijd van politieke partijen. Echt hoor, dit is geen statement van een toezichthouder die de regels handhaaft, maar van een clubje moreel verontwaardigden dat niets te maken wil hebben met een nog niet definitief veroordeelde presentatrice. Het sentiment begrijpen wij, maar met sentimenten houd je geen toezicht.

En dan even inhoudelijk: het is natuurlijk een beetje mal om een omroep waar de uitzendingen vol zitten met soms kwaadaardig, soms racistisch en vrijwel altijd van de pot gerukt gezwam aan te pakken op een paar tweetjes. Dat is alsof je Joost Niemöller verwijt dat hij geloofde in de vaccins, of dat je Arnold Karskens verwijt dat hij te weinig ruimte biedt aan de mening van mensen die niet in de maanlanding geloven.

Het Commissariaat voor de Media heeft aangegeven dat het de uitzendingen van de omroep monitort (dat halen we uit de berichtgeving van ON! zelf, in het statement wordt het niet eens genoemd). Prima. Dat lijkt ons niet meer dan normaal. Maar doe dan gewoon je werk en ga geen omroepen bellen over een veroordeling en dan vervolgens dit rare statement op de site plaatsen. Dat is geen toezicht houden. Dat is moraalpolitietje spelen. Wist u trouwens dat de baas van het Commissariaat lid is (of was) van BIJ1? Je zou haast denken dat dan een rol speelt bij dit amateurisme. Hop hop minister Bruins. Actie nu. Aanpakken deze falende toezichthouder. En rap een beetje.