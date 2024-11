Bent u in ieder geval weer op de hoogte. Mocht u wel zin in hebben in ambtelijke fijnproeverij over een privékwestie die eigenlijk geen privékwestie is ( weet je nog Geert ): even op 'Lees verder' klikken aub.

Ondertussen is het bij Ongehoord Nederland nog steeds een puinbak, begint Arnold Karskens een bodemproducedure en is een jankende anonieme twitteraar uit de Raad van Toezicht gepest door de Volkskrant.

Jongens even riemen vast voor een stukje kommaneuken op de vierkante centimeter in de kwestie rond het baantje bij Ongehoord Nederland! dat PVV-minister Reinette Klever voor haar dochter heeft geregeld . Mocht u daar helemaal geen zin in hebben kunt u deze TL;DR samenvatting onthouden: weblog heeft al maandenlang legitieme vragen over dubieuze kwestie, krijgt geen normaal antwoord, blijft wroeten naar onderste steen, ziet nu ook dat het ministerie er intern mee in de maag zit.

Want er is weer een ONTWIKKELING in de zaak. Omdat wij van de minister zelf maar geen antwoord krijgen op hele normale vragen, hebben we de Wet open overheid (ook wel bekend als de Wet gesloten overheid) gebruikt voor verzoeken bij het ministerie van Onderwijs, het Commissariaat voor de Media en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

En u raadt het al: bijna alle interessante informatie is zwartgelakt. OCW heeft vrijwel niks (en heeft dus kennelijk nog steeds niet aan Klever gevraagd hoe dit zit), het Commissariaat weigert alle stukken die over het toezicht van ON! gaan omdat het naar eigen zeggen anders geen toezicht kan houden op ON! en volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de integriteit van hun eigen baas een 'privéaangelegenheid'. Zo privé, dat het ministerie niet eens aan Klever gevraagd heeft of ze überhaupt over stukken over de kwestie beschikt.

Uit stukken die het ministerie wél openbaart blijkt namelijk dat minister Klever op de ochtend van 8 augustus (2 dagen na ons topic Minister Klever (PVV) loog: dochter kreeg promotie bij Ongehoord Nederland toen zij zelf nog zakelijk directeur was) had besloten een externe woordvoerder in te schakelen over de kwestie. De woordvoerders van het ministerie konden hun minister niet helpen bij een zaak die niet over hun eigen ministerie gaat.

Maarrr. Wie schetst onze verbazing toen we deze appjes van 8 en 9 augustus zagen, waarin minister Klever met haar ambtenaar overlegd over de inhoud van de verklaring over de privéaangelegenheid en zij haar ambtenaar een dag later doodleuk vraagt om bij NU.nl te eisen dat een bericht (staat er nog steeds, red.) gerectificeerd wordt. Dan is het dus opeens geen privéaangelegenheid meer. De ambtenaar vindt het trouwens wel een privéaangelegenheid, en wijst de minister er vervolgens professioneel op dat het miepen over berichten op NU.nl misschien niet de beste woordvoeringsstrategie is.