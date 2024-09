Het reces is voorbij, het politieke jaar weer begonnen, maar wij hebben nog steeds geen antwoorden op onze vragen aan minister Reinette Klever van de PVV over de functie van haar dochter bij omroep Ongehoord Nederland toen zij daar zelf zakelijk directeur was, en waarom zij daar eerder tegen ons over loog. Wij dachten altijd dat ministers, en zeker ministers die zichzelf met belastinggeld flinke salarissen uitdeelden, daar eerlijk over moesten zijn en uitleggen wat er klopt van extreem gedetailleerde en geloofwaardige beschuldigingen van nepotisme. En u kent het spreekwoord: als de antwoorden niet naar GeenStijl komen, dan komt GeenStijl wel naar de antwoorden toe. Dus wij stuurden Tom Staal met hele normale vragen naar Den Haag. Moet u eens kijken of wij heel normaal antwoord kregen. Enfin. We Woo'en!