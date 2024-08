De dochter van minister Reinette Klever viel als "manager ledenadministratie" bij Ongehoord Nederland direct onder haar moeder die tot 1 juli zakelijk directeur was van de omroep. Haar salaris viel in schaal H van de omroep-CAO, die onder meer bedoeld is voor een "hoofd financiële administratie" bij een omroep. Dat blijkt uit onderzoek van GeenStijl.

Het is onduidelijk wanneer de dochter van minister Klever deze baan kreeg. Volgens verschillende bronnen rond ON! werd ze al in 2023 aangesteld, terwijl ze volgens haar eigen inmiddels verwijderde LinkedIn-pagina in april 2024 promotie maakte van "medewerker ledenadministratie" naar "manager ledenadministratie & medewerker Financiën". Online zijn geen sporen te vinden van een door ON! uitgezette vacature voor deze functie. Volgens verschillende bronnen heeft de omroep nooit een vacature uitgezet.

Uit verklaringen van bronnen en een document dat door GeenStijl is ingezien blijkt dat de ledenmanager bij Ongehoord Nederland direct viel onder de zakelijk directeur. De functie werd ingedeeld in salarisschaal H, een schaal die volgens de omroep-CAO past bij een "hoofd financiële administratie", of ervaren regisseurs en programmamakers. Financiële medewerkers vallen volgens de CAO in schaal F. Iemand met de functie "Teamleider administratie" valt in schaal F of G, die allebei lager zijn dan H. De dochter van de minister werd in 2022 nog bij Ongehoord Nederland geïntroduceerd als "masterstudente economie".

Bij een fulltime-aanstelling komt het jaarsalaris in schaal H uit op tussen de 50.000 en 85.000 euro. Uit eerdere antwoorden van de minister, die door bronnen worden bevestigd, blijkt dat de dochter van minister Klever een parttime aanstelling had. Haar moeder was wel fulltime in dienst en kende zichzelf in 2023 een salaris van 140.045 euro toe, ruim boven de eerder in het beleidsplan van Ongehoord Nederland gestelde grens.

In de brief van ontevreden ON-medewerkers die de aanleiding vormde voor de vragen van GeenStijl over de kwestie, stellen zij dat terwijl de dochter van minister Klever een promotie kreeg aan ZZP'ers werd verteld dat ze minder mochten werken om budgettaire redenen. In het jaarverslag over 2023 wordt nog gesteld dat de omroep "strikte budgetbewaking" hanteert. Minister Bruins van OCW heeft nog altijd geen antwoord gegeven op Kamervragen van D66 en VVD over de kwestie.

Zowel minister Klever als haar dochter als Omroep ON! reageren niet op concrete vragen van GeenStijl over de kwestie. Nadat GeenStijl minister Klever met haar eerdere leugens over de functie van haar dochter confronteerde, liet ze weten dat ze het graag 'hierbij wil laten'. Later verweet ze journalisten van Trouw te 'wroeten en peuren' terwijl er niets aan de hand is. Dit lijkt ons een ideaal verweer voor alle organisaties die de komende tijd lastige vragen krijgen van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp over mogelijke corruptie: gewoon roepen dat er helemaal niets aan de hand is en dat iedereen moet stoppen met wroeten en peuren. Hoe dan ook, GeenStijl wroet en peurt nog even door.