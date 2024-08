Oepsie woepsie. Dit gaat niet helemaal lekker voor Reinette Klever, de belangenverstrengelende PVV-minister die tegen GeenStijl heeft gelogen over de promotie van haar dochter, aan wie ze ook nog een aantal taken overdroeg toen ze bij Ongehoord Nederland vertrok als zakelijk directeur. Want andere media beginnen nu ook wakker te worden. Keurige sites als NU.nl, De Telegraaf, Buttkicken.nl, Welingelichte Kringen, het AD en het Gouds Dagblad verwijzen daarbij bovendien netjes naar uw roze weblog.

(Bij de Smouterkabouters van Trouw deden ze gisteravond onze eerste scoop nog eens over zonder vermelding. Maar goed, niet zeuren GeenStijl, het gaat om de inhoud.)

De inhoud dus. Want Jan Paternotte van oppositiepartij D66 heeft vragen gesteld, maar hij is niet de enige. Vandaag stuurde Kamerlid Claire Martens van Klevers coalitiegenoot VVD deze zeven vragen aan Klevers dorpsgenoot (ja klein wereldje) Eppo Bruins.

1. Bent u bekend met het bericht 'Mediawaakhond bekijkt zorgelijk vertrek minister Klever bij Ongehoord Nederland'?

2. Hoe kijkt u algemeen genomen naar de integriteit, sociale veiligheid en journalistieke kwaliteit bij Ongehoord Nederland'?

3. Op welke manier wordt beoordeeld of de integriteit, sociale veiligheid en journalistieke kwaliteit voldoende is?

4. Hoe beoordeelt u de overdracht van taken van Klever bij haar vertrek als zakelijk directeur en bestuurslid van Ongehoord Nederland?

5. In hoeverre vindt u dat Ongehoord Nederland transparant genoeg is waar het gaat om bestedingen van overheidsgeld?

6. Hoe beoordeelt u de berichtgeving over de mogelijke belangenverstrengeling bij het vertrek van voormalig zakelijk directeur Klever?

7. Heeft u inmiddels contact gehad met de NPO en/of het Commissariaat voor de Media over de ontstane situatie? Zo ja, zien zij reden voor verscherpt toezicht op Ongehoord Nederland?

En het leuke is: voor vraagjes 4 en 6 moet Bruins eigenlijk niet bij zijn ambtenaren zijn, maar bij zijn collega van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Benieuwd of ie dat even gaat checken tijdens de eerstvolgende ministerraad. Tip van ons: geen genoegen nemen met het eerste antwoord.

PS Een stageplaats bij de Showredactie van het AD voor wie bedenkt wat de nieuwe vriend van Marianne Timmer hier nou weer mee te maken heeft