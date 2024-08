De dochter van minister Reinette Klever (PVV) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp is na het vertrek van haar moeder als zakelijk directeur bij Ongehoord Nederland aangesteld om "een deel van de financiële administratie" te doen bij de omroep. Dit heeft minister Klever pas na herhaaldelijk aandringen van GeenStijl, en nadat GeenStijl citeerde uit een out of office reply van de minister waarin haar dochter werd genoemd, verklaard aan GeenStijl.

Okee dit gaan we even uitschrijven, zodat iedereen zelf onderzoek kan doen. Gisteren lekte via GeenStijl een brief uit van ontevreden ON-medewerkers. Daarin werd een fikse beschuldiging geuit, namelijk dat de minister haar dochter aan een baantje zou hebben geholpen: "Na het vertrek van Reinette Klever heeft haar dochter, [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY], haar dagelijkse taken overgenomen. Dit riekt naar nepotisme en belangenverstrengeling. [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY] is als manager vermoedelijk één van de bestbetaalde medewerkers van de omroep. Tegelijkertijd werd met de promotie van [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY] in haar functie, verteld aan andere ZZP’ers dat ze om budgettaire redenen niet voltijd, maar één dag mochten werken."

Nogal een beschuldiging. Maar ja. De briefschrijvers beklaagden zich ook over het feit dat ze niet mogen twijfelen aan de maanlanding. Dit zijn nou niet bepaald de meest betrouwbare bronnen. Dus wij even googelen op [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY]. En we vonden dat ze in maart 2022 te gast in een uitzending van Ongehoord Nieuws om te klagen over vega-dwang (erg vervelend inderdaad, red.). Bovendien kregen we een resultaat met een LinkedIn-profiel van iemand die bij Ongehoord Nederland werkte, maar dat bleek bij aanklikken opeens foetsie. Verdacht.

En wat doe je dan? Alleen maar vragen stellen natuurlijk! En wel aan minister Klever (en aan haar collega Bruins, daarover later meer). Dus wij: vragen mailen.

Klopt het dat de taken van minister Klever bij Ongehoord Nederland na haar vertrek zijn overgenomen door haar dochter [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY]?

Hoe heeft de minister er zorg voor gedragen dat er bij deze opvolging geen sprake was van belangenverstrengeling?

Vindt de minister het integer dat zij na haar opstappen bij Ongehoord Nederland is opgevolgd door haar eigen dochter?

Al snel kregen we via haar voorlichter, die nog even benadrukte dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niks met deze kwestie te maken had, maar dat hij de vragen had doorgespeeld naar de minister zelf, een antwoord.

Ik ben opgevolgd door Nienke van Herksen, die per 1 augustus 2024 door de Raad van Toezicht van ON! is aangesteld als zakelijk directeur.

In verband met de privacy van een niet publiek persoon verzoek ik jullie de naam van mijn dochter niet in jullie publicaties te noemen.

Dat eerste klinkt duidelijk, en komt overeen met wat er op de site van ON! te lezen is. Nienke van Herksen is trouwens wel een goede bekende en dorpsgenoot van Reinette Klever. Maar toch: het niet concreet antwoorden op vrij concrete vragen voelde voor ons een beetje als om de hete brij heen draaien. Het tweede vonden wij een beetje vreemd: dat iemand die in een talkshow op nationale tv te gast is geweest om over vega-dwang te praten opeens geen publiek persoon is. Maar hee, wij zijn de lulligste niet. Dus de naam van de dochter van de minister noemen we niet in dit topic (dus ook niet in de comments aub). Onze vervolgvragen:

1. Wie heeft de taken van minister Klever bij Ongehoord Nederland uitgevoerd tussen 1 juli en 1 augustus?

2. Heeft de dochter van minister Klever voor Ongehoord Nederland gewerkt terwijl minister Klever zakelijk directeur was van Ongehoord Nederland?

3. Zo ja, hoe lang en in welke functie?

4. Vindt minister Klever dat passen bij de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep?

En warempel, daar kregen we vrij snel antwoord op.

1. De taken van de zakelijk directeur zijn tussen 1 juli en 1 augustus tijdelijk waargenomen door ON!-voorzitter Arnold Karskens.

2. Terwijl ik zakelijk directeur was heeft [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY] parttime bij ON! gewerkt aan de ledenadministratie, eerst als vrijwilliger, later is ze hiervoor per 1 april 2022 parttime in dienst gekomen.

Tja. Daarmee is de kous wel een beetje af, dachten wij. Parttime werken aan de ledenadministratie van Ongehoord Nederland, dat gun je niemand. Zo'n baan krijgen riekt nou niet bepaald naar nepotisme en belangenverstrengeling.

We voelden ons al bijna schuldig dat we minister Klever, die toch belangrijkere dingen te doen heeft (opzoeken wat, red.) hadden lastiggevallen om een bagatel. Maar toen kregen wij opeens via een kuchende astronaut in een maanlandingspak een gescreenshotte tekst uit een mail te zien:

"L.S.,

Sinds 1 juli 2024 werk ik niet meer bij omroep Ongehoord Nederland.

Voor financiële zaken kunt u mailen naar [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY]@ongehoordnederland.tv.

Voor bestuurlijke en overige zaken kunt u mailen naar [EMAIL VAN ARNOLD KARSKENS]@ongehoordnederland.tv.

E-mails gestuurd naar dit mailadres worden niet gelezen."

Maar wacht even. Is dat de out of office reply van Reinette Klever? Nou zijn ze bij Ongehoord Nederland niet in hun eerste nepnieuwsje gestikt, dus wij stuurden ter controle een mailtje naar Reinette Klever op haar Ongehoord Nederland-adres. En wat denkt u?