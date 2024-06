Ja sorry de hoorzittingen van vanochtend op Financiën en Infrastructuur hebben we even gemist want we waren net in de tuin aan het kijken naar een paar groeiende grassprietjes, maar nu schakelen we weer in want nu wordt het leuk. Reinette Klever is namelijk aan de beurt, beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, en Reinette Klever weet ongeveer 0 dingen van Buitenlandse Handel, en 1 ding van Ontwikkelingshulp, namelijk dat ze het wil afschaffen. Over afschaffen gesproken: waarom schaffen we de NPO niet af? Dan zijn we geen belastinggeld meer kwijt aan graaiers zoals Arjen Lubach, Dominique Weesie, Eva Jinek en Arnold Karskens. En dan blijft dit soort sneue shit ons bespaard. Maar goed. Eerst die hoorzitting, na de breek. Ook tevens daarnaast met [naam opzoeken] onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.