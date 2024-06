Aderlating voor Arnold Karksens: ON-bestuurder, Raisa-killer en commentator Reinette Klever verlaat de omroep om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden. En dat is goed nieuws want die ontwikkelingshulp wilde ze als PVV Kamerlid (2012-2017) AFSCHAFFEN om daar het beëindigen van het eigen risico mee te financieren dus dan is dat probleem nu ook opgelost. Met Klevertje is het kabinet op enkele staatssecretarissen na rond. Nog wat nieuwe namen: Barry BMW minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gijs Tuinman (MWO/BBB) staatssecretaris Defensie, muskusrattenbestrijder, uitvaartondernemer en fauna-adviseur Eddie van Marum gaat voor BBB Groningen doen en blast from te past Szolt Szabó heeft de VVD verruild voor de PVV als staatssecretaris digitalisering/koninkrijksrelaties. Op naar het bordes.