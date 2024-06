Het begint op te vallen dat Dick Schoof een zenuwpees is. Tijdens de persconferentie paar weken terug, gisteravond in Eesterga en vanmorgen weer in het formatiegebied van de Tweede Kamer. Na zijn 'sollicitatiegesprek' met formateur Richard van Zwol en op weg naar een kennismakingsgesprek met Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma loopt Schoof zo strak als een veer, gespannen als een boog en stijf van de spanning de verkeerde kant op: "Ik dacht ik ga naar links." Nee, Dick Stuntel, je moet NAAR RECHTS. Hierna gaan Schoof en Van Zwol met kandidaten voor het kabinet praten en dan moet het hele soepie zo zoetjes aan naar het bordes. De postenverdeling (zie hieronder) is nu officieel. Opvallend: 3 nieuwe ministeries. Dat van Asiel en Migratie (PVV), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BBB), en Klimaat en Groene Groei (VVD).