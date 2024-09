Een serie waarvan u nu al weet dat er geen tweede seizoen komt en de kans niet onaannemelijk is dat we überhaupt niet verder komen dan de pilot, een vliegtuig dat vermoedelijk gaat neerstorten omdat de pilot helemaal geen pilot is maar een bagage coördinator, de eerste persconferentie van kersvers Ajaxtrainer Maurice Steijn, Jolande Sap met een stekkerdoos in haar tengels. Is het einde van het begin alweer het begin van het einde, of de start van de ommekeer, en gidsen Schoof et al ons dwars door de zelf gecreëerde storm richting helder schijnende zon?

Het zal ons benieuwen. Vanaf 16:00 ontvouwt Dick Schoof in ieder geval de plannen van 'zijn' regering in een persco. Jaïr Ferwerda is bij binnenkomst getaserd en wordt ergens in een ruimte zonder ramen gewaterboard tot het geheel achter de rug is. Popcorn zelf regelen, live meekijken kan hierboven.

Instant update En hoppa, daar zijn de Prinsjesdag-plannen