We hebben een premier in oprichting en hij heet Dick Schoof. Persconferentie nu met hopelijk in ieder geval antwoord op deze 3 vragen 1. Hoe kijkt hij terug op zijn MH17-bemoeienissen (en deze en deze). 2. Wanneer heeft hij zijn PvdA-lidmaatschap opgezegd (gaat er al een lichtje branden, Timmerfrans?). 3. Heeft hij ooit Sywert van Lienden om geld gevraagd? Volgens Geert Wilders is het een kanjer van een kandidaat, nu 's kijken wat de pers daarvan denkt.

Update 17:05 - Richard van Zwol, Schoof en de vier partijleiders gaan komende tijd samen een kabinet samenstellen, zegt Van Zwol. "Dit alles voor 26 juni."

Update 17:09 - Schoof noemt zijn stap “Onverwacht maar niet onlogisch.” Hij wil bijdragen aan de politieke zaak en verbinden. Hij noemt expliciet het aanpakken van het asielbeleid en de bestaanszekerheid van boeren.

Update 17:12 - “Op de vraag of hij aan de leiband van Wilders gaat lopen: "Ik word premier en herken mij niet in het beeld van een leiband en Wilders.”

Update 17:13 - Heeft lidmaatschap PvdA (na 30 jaar) opgezegd op 1 januari 2021.

Update 17:14 - Op alle vragen van Tom (zie 1.) geen of nauwelijks antwoord: "Ik laat het hierbij."

Update 17:19 - Schoof heeft voorlopig maar één handvest en dat is het Hoofdlijnenakkoord. Wil niet zeggen of hij losse verkiezingsprogramma’s ondersteunt: “Ik ben partijloos.”

Update 17:24 - Hij vindt zichzelf geschikt wegens 'Rustig en beheerst'. En is dus een verbinder.

