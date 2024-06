Laatste dag van de Wilde Omvolkingsweken. Na Reinette Klever (mwah) en Marjolein Faber (mijn tweet klopt niet!) het pièce de résistance van het PVV-smaldeel in het nieuwe kabinet: beoogd minister van Volksgezondheid en vicepremier Fleur Agema. Niemand heeft het over dat vermeende White Power-gebaar (lekker gewerkt Tinkebell) maar natuurlijk wel die dekselse oMVoLKiNg. Met name Ines Kostić van de dierenclub; hen (of hullie?) neemt het woord 8814 keer in de mond. Daar is DENK'er Ismail el Abassi die met La Fleur ook een rondje Bijbel, Koran en Thorastudie doet kinderspel bij. Aan het eind is zelfs voorzitter Mo Mohandis (PvdAGroenLinks) klaar met Kostić. Bonus: Agema vertelt over die keer dat ze werd gesandwicht door radicaalrechts én -links en wat ze gaat doen met Prinsensvlagzwaaiers in de Ministerraad. Nu wachten op de recensie van Wilders.