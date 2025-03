Ja er is dus wel iets meer aan de hand dan, zoals 'een coalitiebron' in De Telegraaf schetst, enkel: "Mona is wel charmant, Faber niet." Ook vakinhoudelijk lijkt Faber steken te laten vallen, en als ze daar dan vakinhoudelijk op aangesproken wordt door iemand met charme, ontaardt dat in oncharmante vertoningen. Vorige week stuurde Faber bijvoorbeeld ambtelijke stukken rond de intrekking van de spreidingswet te laat op naar betrokken ministers, waarop premier Schoof besloot het agendapunt te schrappen. Als reactie zou Faber "op de voor haar gebruikelijke lompe wijze" uitgehaald hebben. En dat deed "iets knappen bij BBB-vicepremier Mona Keijzer, die het woord neemt en – volgens ingewijden – haast fluisterend, maar minutieus de asielminister fileert." Het AD schrijft over hetzelfde voorval: "Haagse bronnen stellen dat de onderlinge verhouding tussen de twee ministers ‘tot onder het nulpunt is gedaald’. (...) Zij maakte duidelijk dat het Fabers eigen schuld was: zij had het politieke handwerk niet gedaan. Ook deze discussie sleept kennelijk nog voort: op de agenda van de ministerraad van vrijdag ontbreekt de spreidingswet."

De dossiers van beide dames - volkshuisvesting en asiel - overlappen natuurlijk nogal. En ook op andere gelegenheden zou het misgegaan zijn tussen de twee: "Bij vergaderingen werd het zelfs gênant voor de aanwezigen. In sommige gevallen waren daar ministers bij, een andere keer lokale bestuurders. ,,Er wordt met de ogen gedraaid, je merkt dat ze niet op één lijn zitten”, zegt een aanwezige."

Mona's BBB heeft 7 zetels, maar staat in de peilingen nu op 2 tot 4. Fabers PVV heeft 37 zetels, maar zakt in de peilingen naar 28 tot 34, waar de VVD inmiddels erg dichtbij komt.

UPDATE 10:25 - Faber voorafgaand aan de ministerraad tegen de pers: ",Ik ben er gewoon klaar mee”, brieste zij vanochtend voorafgaand aan de ministerraad. Ze vindt dat Schoof de boel vertraagt. ,,Ik wil dolgraag de spreidingswet intrekken en Nederland wil dat ook. Die vertraging ligt aan hem.”"