Hee dat is eigenlijk een doodzonde voor de beroepsgroep: als woordvoerder zelf het nieuws worden. Gebeurde vorige week toch, toen ineens in het AD stond dat een freelance woordvoerder die op dat moment nog voor burgemeester Halsema werkte vanaf vandaag aan de slag zou gaan voor minister Faber, die op haar ministerie kampt met een accuut ambtenaren-tekort. De politiek assistent die ze zelf mee wilde nemen kwam niet door de screening en mag het gebouw niet in, en van de drie woordvoerders waarmee ze aan haar termijn begon is er nog maar één over (nogal weinig voor een ministerie en hoogstongebruikelijk in het Haagse). Enerzijds groot voorstander van minder minder minder Communicatiërs maar anderzijds kan minister Mijn-tweet-klopt wel wat woordvoering/strategische denkkracht gebruiken. Beetje mal dus dat Faber op het laatste moment plots toch weigerde met de inmiddels oud-woordvoerder van Halsema te werken, en minstens even mal dat dit weer in het AD staat. Slecht werkgeverschap, slecht werknemerschap, slecht ministerschap.

Verrassend eigenlijk.