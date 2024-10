Hee, jongens! Vrolijke internationale Diversity Day nog. Wij hadden 'm even gemist, afgelopen dinsdag, maar beter laat dan nooit. Echt een goede aanleiding voor enige contemplatie, dit. Want we komen van ver, maar we zijn er nog lang niet. Sterker: kwade krachten dreigen alle vooruitgang die we hebben geboekt de nek om te draaien.

Neem de UvA. Even uw geheugen opfrissen: kort geleden wás er nog helemaal geen diversiteitsbeleid. Onvoorstelbaar, maar in 2016 zag de universiteit er nog zo uit: "Slechts 13 procent van de eerstejaarsstudenten aan de UvA bleek van niet-westerse afkomst, terwijl tegelijkertijd 51 procent van de 18-jarige jongeren in Amsterdam een niet-westerse afkomst had." Onvoorstelbaar, maar destijds hielden ze de poorten dus gesloten voor m- en hbo'ers met een diversiteitsachtergrond. 'Jij zit hier alleen omdat je een nerdje bent.' Belachelijk!

Gelukkig was daar Gloria Wekker, een soort fakkelman Max, maar dan met emeritaat. Die schreef een epistel genaamd Diversiteit is een werkwoord, dat voor aseksuele uitwisselingsstudenten uit het Boliviaanse Andesgebergte met een ring door hun lul naar het Engels werd vertaald onder de aanmoedigende titel Let's do diversity!

Zo gezegd, zo gedaan. Hele afdeling opgetuigd. Gebedsruimtes ingericht. Inclusiekalender uit de grond gestampt. We hebben goud in handen; nu is het een kwestie van het niet door de vingers laten glippen. Dat dreigt namelijk wel te gebeuren, lezen we in studentenblad Folia. "Diversiteitsbeleid wordt heel vaak niet als prioriteit gezien", signaleert iemand van de afdeling diversiteitsbeleid daar.

En, nog veel zorgwekkender: "Wij verwachten dat er zeker stemmen zullen zijn binnen de universiteitsgemeenschap die een einde willen maken aan het “diversiteitsgeneuzel”, zoals het PVV-verkiezingsprogramma verwoordde." (...) "Vanuit anti-wokegeluiden zullen er – ook landelijk – zeker meer bezwaren tegen diversiteitsbeleid en diversity officers komen."

Dit gaan we toch zeker niet laten gebeuren? Onthou: Liberté, Égalité, Diversité.