Of, zoals de UvA het inkleedt in de meest bestuurlijke taal denkbaar over het studentenuitwisselingsprogramma met de Hebrew University of Jerusalem: "Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft besloten adviezen van de adviescommissie Samenwerking met derden (...) op te volgen. (...) De Commissie adviseert negatief over continuering van de samenwerking. Als er risicodempende maatregelen geëffectueerd kunnen worden dan is de commissie bereid opnieuw advies uit te brengen. Het College van Bestuur volgt dit advies op. De komende tijd verkennen we of en met welke risicodempende maatregelen een hernieuwde overeenkomst wordt vormgegeven. Een nieuwe overeenkomst wordt opnieuw voor advies aan de Commissie voorgelegd."

Zulks doet de UvA op de eigen website heel handig onder de kop "UvA volgt advies van commissie over drie internationale samenwerkingsprojecten op". En toch opmerkelijk: ook een Hongaars samenwerkingsverband wordt 'niet aangegaan', maar over de China Scholarship Council valt te lezen: "De Commissie heeft geen bezwaar tegen verlenging van de samenwerking, maar adviseert om risicodempende maatregelen te nemen. (...) Het College van Bestuur volgt dit advies op en zal, met inachtneming van deze maatregelen, toewerken naar een hernieuwde Memorandum of Understanding (MoU) met de CSC."

Lang verhaal kort en wat iedereen allang wist: de UvA wordt gewoon geregeerd door ordinaire communisten die zich lekker verbergen achter 'commissies' en China is geen probleem.