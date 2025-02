Terecht staan: bovenstaande Simone die eigenlijk Ran Z. heet, Peike 'The Professional' S. die in Duitsland al een jaar cel voor geweld tegen de politie kreeg en Joaquin L. op verdenking van openlijke geweldpleging en zware mishandeling met "stokken, stenen, flessen en ballonnen met onbekende vloeistof". Notabele afwezige is helaas ster van de show Simone: "Door mentale problematiek zijn de gevolgen te groot om aanwezig te zijn bij de zitting. Waar het eerst leek dat ze in China zou zitten, is ze toch in Nederland. Door de verdenking van vandaag zou een visum heen en terug naar China niet te verkrijgen zijn." Meevallen is wat het andermaal niet doet. Maar PROBEER DIT EENS IN CHINA, SIMONE. Dit topic wordt aangevuld met updates.

Update 10:05 - OM eist 4 maanden cel met proeftijd van 2 jaar tegen Ran Z./Simone. Officier van Justitie: ""Ik vind dat er voldoende bewijs is voor het tenlastegelegde." Hij geeft toe dat niemand gewond is geraakt, "maar er was wel kans op zwaar lichamelijk letsel." Agenten staan volgens de officier enkele meters af van Z., staan deels met hun rug naar haar toe en dat maakt volgens het OM dat er poging tot aanbrengen van letsel. Hij benadrukt de opmerking van Z. in een interview eerder deze week waarin ze omschrijft dat ze denkt dat agenten betaald worden om geweld te gebruiken en geen sprake is van geweld vanuit haar kant omdat agenten bewapend zijn. “Een van de weinige manieren om uit te leggen dat dit niet normaal is en agenten niet betaald worden om belaagd en geslagen te worden is een duidelijken straf”, stelt de officier. “Dit moet niet normaal worden.” Hij vindt celstraf de enige passende straf voor zulk geweld, ook gebaseerd op eerdere straffen en eisen voor soortgelijke demonstranten."

Nou, Siem, hoe is het met je mentale problematiek?

Update 11:35 - 'Simone' wordt veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan 1 voorwaardelijk. "De rechter ziet geen bewijs voor poging tot zware mishandeling, wel voor openlijke geweldpleging. De rechter: "Ik weet te weinig af van het voorwerp waarmee is gegooid en er is te weinig informatie in het dossier om vast te stellen dat er kans was zwaar lichamelijk letsel toe te brengen." Het spuiten met de supersoaker met vloeistof wordt wel aan Z. toegerekend. De barricades heeft Z. volgens de rechtbank niet zelf opgeworpen, maar ze heeft er wel aan bijgedragen. "De shovel waar zij is opgeklommen waren bedoeld om de barricades te doorbreken.""

Update 12:30 - OM eist ook twee maanden cel, waarvan 1 voorwaardelijk tegen Joaquin L. Advocaat vindt het te hoog want cliënt "gooide in een boogje en je ziet niet waar het terechtkwam." Uitspraak: 60 uur taakstraf.

Update 13:29 - Peike de Professional wordt vrijgesproken: "Ik kan niet vaststellen dat u spullen heeft gegooid. Ik moet het doen met het dossier, maar er zit niet genoeg bewijs in." De rechter legt uit dat ze te weinig informatie in het dossier ziet om tot een straf te komen, en dus spreekt ze Peike S. vrij voor het gooien van ballonnen naar ME'ers."