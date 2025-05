Stoppen met zeuren nu mensen. Ze zitten er echt bovenop. Er zijn namelijk, tromgeroffel, rapaa, rapaaa, maar liefst TWEE hele verdachten aangehouden na de Scheveningse rellen, die wij allen inmiddels zo goed kennen. "De aangehouden verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Den Haag. Ze zijn naar aanleiding van het onderzoek donderdag 8 mei aangehouden. De 17-jarige wordt verdacht van vernieling van een politieauto en -busje, de 16-jarige van openlijke geweldpleging tegen de politie. Daarnaast zijn inmiddels meerdere verdachten in beeld gebracht. De politie verwacht meer verdachten aan te houden." En oh ja. "De inzet was tijdens de ongeregeldheden vooral gericht op het herstellen van de openbare orde. In het opsporingsonderzoek dat volgde, zijn vervolgens verdachten in beeld gebracht en geïdentificeerd. Dit onderzoek is nog steeds in volle gang." Dan weet u dat.