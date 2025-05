Heren, dames ook. Hier is de lange edit van Omroep West inzake DE RELLEN op Scheveningen, na een heerlijk zomers dagje strand. Schorriemorrie gonna schorriemorrie tegen elkaar en vervolgens tegen pliesie / ondernemers / bewoners / auto's / ijscokarren / straatmeubilair, en het is allemaal de schuld van social media. Alle hotemetoten spraken er schande van, maar er werd helegaar niemand AANGEHOUDEN en in het cachot gesmeten. NUL AANHOUDINGEN, want er waren susteams. FUKKING SUSTEAMS. En helemaal Niemand der Driehoek nam vanavond op de "persco" verantwoordelijkheid, en leverde badge danwel ambtsketting in. Dat is nog het allerergste. Hoe hard je nu als Haagse Hotemetoot ook roept GAARNE MELDEN, TUIG VAN DE RICHEL. (FYI: Burgemeester Van Zanen is op "dienstreis", in de meivakantie). [Screenshot/pica met dank aan Owen]