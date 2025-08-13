Het is niet zo dat wij nooit gekke dingen doen na een drankje, maar we houden het graag gezellig. Wie dat niet doet is Miroslaw C., in 2018 al veroordeeld voor diefstal met geweld in thuisland Polen, maar daarna lekker opnieuw begonnen in Nederland. Wat schitterend dat zoiets kan. Miroslaw stond deze week voor de rechter nadat hij op een avond in april naar de woning van zijn ex-vriendin in het Overijsselse Zwartsluis trok. Aldaar trof hij de nieuwe vriend van zijn ex, die hij voor de gelegenheid maar in elkaar roste. Toen trapte hij de deur van de woning in, zette een schaar op de keel van zijn ex, trok haar een kamer in en dreigde zowel zijn ex als zichzelf om het leven te brengen. Hoe het allemaal zover kwam? Meneer had een halve fles wodka op, een drank waar hij naar eigen zeggen niet tegen kan. Een nieuw geval van femicide werd uiteindelijk voorkomen door de politie, die Miroslaw met een stroomstootwapen naar de grond kregen. Een behoorlijke gek, zo klinkt het. Gelukkig kreeg Miroslaw van de rechter een flinke gevangenisstraf 8 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. ZO HEE! De Pool zat al sinds eind april vast, dus mag nog een paar weekjes brommen.