Vrouw (83) thuis neergestoken in Geldrop, echtgenoot (83) gearresteerd

Hebben we een bejaardenprobleem?

We weten niet precies wat er deze dagen in de advocaat zit maar dit is al het tweede geval van mogelijk ernstig partnergeweld onder ouderen in iets meer dan een week tijd. In Geldrop is woensdagnacht een 83-jarige vrouw neergestoken in haar huis. Haar echtgenoot, eveneens 83 jaar oud, is aangehouden. De ernst van de verwondingen is onbekend en wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog totaal onduidelijk. Vorige week deed zich in Drenthe ook al een mogelijk geval van partnergeweld op hoge leeftijd voor, toen werd een 72-jarige vrouw om het leven gebracht en in het kanaal gedumpt door haar 80-jarige partner. Kan natuurlijk allemaal komen door het feit dat er door mannen van die leeftijd relatief veel seksistische grapjes worden gemaakt, maar we zouden haast gaan denken dat het iets ingewikkelder is dan dat.

Tags: femicide, ouderen, geldrop
@Zorro | 04-09-25 | 10:59 | 192 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

