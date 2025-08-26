Ondanks alle bewustwordingscampagnes, toch weer: raak. De gister in een kanaal bij Tynaarlo levenloos aangetroffen vrouw blijkt vermoord. Het gaat om een 72-jarige inwoonster van Assen, die kort voor de vondst van het lichaam als vermist was opgegeven. RTV Drenthe meldt dat een 80-jarige Assenaar is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood, of het om de partner van de vrouw gaat wil de politie nog niet zeggen. Bij het appartement van de vrouw, op zo'n 12 kilometer van haar vindplaats, wordt forensisch onderzoek verricht. Ook een die auto bij het complex geparkeerd stond, vermoedelijk die van de verdachte, wordt uitgebreid onderzocht. 'Volgens buurtbewoners woont in het betreffende appartement op de derde verdieping een ouder stel, tussen de 70 en 80 jaar oud.'