Tja, de vrouwenkwestie en het mannenprobleem. Wij op GSHQ hebben zelf dus helemaal niet de behoefte om vrouwen te vermoorden, maar helaas lopen er een hoop gekken rond die daar anders over denken. Voor zover dat mogelijk is kende u de cijfers al een beetje. De verhouding tussen autochtone, niet-Westerse en asiel-daders bij seksueel geweld en vrouwenmoord. Maar je hebt temperatuur, en gevoelstemperatuur. Dus even een oprechte vraag aan de mannen alhier: houdt u sinds het discours - zeker 's avonds - ook iets meer afstand als u bijvoorbeeld achter een vrouw loopt? En zo ja, wat zegt dat dan?

En wat te doen als een femicide zich aankondigt, zoals in het geval van rapper Kempi? Man, man, man, wat een vragen. Schots, Scheef, Spartacus en Zorro deden er maar eens hun plasje over. Mocht ook wel, die hadden ze immers een hele zomer opgehouden. De GeenStijl Podcast is weer wekelijks te beluisteren in uw favoriete podcastapp.