STEMMEN - De Weerfoto van 2025
Hup Beerze!
Vakantie. Geen files, geen nieuws, allemaal lijstjes, allemaal interview-specials, jaaroverzichten, bekende dooien, kerstquizzen, pijltje gooien op televee en op de radio om het halve uur een aankondiging dat de Top2000 gaat beginnen, teringjantje wat is december SAAI, maar gelukkig zijn daar de Buienradar Weerfotoos of the Year. U mag vanaf vandaag STEMMEN.
