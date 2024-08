Landgenoten, helaas. De zomerse buurtbarbecue vanavond vanaf 1800 uur gaat niet DOOR. In verband met de naderende weersomstandigheden is het niet verstandig om met grote groepen mensen onder partytentjes vlees en kip te grillen en te verorberen met een zomerse salade. Want de zomer is even helemaal weg. Eigen schuld, had u dat dopje maar niet van het melkpak moeten trekken. Volgende week nieuwe kansen wegens hittegolf. Hou de buienradar in de gaten en veel plezier met de stamppot boerenkool, met stukjes spek enzo. Sterkte.

HAHA UPDATE CODE ORANJE VOOR OOST-NEDERLAND