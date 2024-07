Bonjour lieve mensen! Het borrelde gisteren al bij Jantje en Wouter (de enige weermannen die wij erkennen) over vandaag, vanochtend borrelde het op de wc en vanavond borrelt het in de lucht. Het is oud-Hollands-zomerknalweer: "Vanaf eind van de middag in het zuidwesten en vanavond in de rest van het land is er kans op zware onweersbuien die van het zuidwesten naar het noordoosten over het land trekken. Bij deze buien kunnen er zware windstoten voor komen en plaatselijk veel regen, intensief onweer, grote hagel. Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan. Vooral voor buitenactiviteiten en het verkeer kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn." De hagelstenen zijn zo groot als knikkers en het KNMI heeft Code Geel afgekondigd. Dan zit er maar een ding op: GA NU NAAR HUIS. NU HET NOG KAN. En dan met het bootje of de surfplank het IJsselmeer op, kijken of het daar ook onweert!

UPDATE - Code Geel opgeschaald naar CODE ORANJE