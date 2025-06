DAG QUASI-SERIEUZE WEERVRIENDEN. In navolging van de weerkoibois op het internet nu ook pushmeldingen bij de rest: het wordt heet. EEN HITTEGOLF DES DOODS. Zaterdag mogelijk 36 graaie in het zuiden en daarna zelfs tot VEERTIG GRADEN op de kaartjes. Allemaal in de schuilkelders, bel oma voor de laatste keer, koop een lekkere bikini, pomp alvast water op want straks mag het niet meer en bij de Volkskrant zijn de verloven voor Maarten Keulemans, JP Geelen en Ben van Raaij ingetrokken. We zijn in oorlog. Met de zon.