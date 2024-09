De quasiserieuze weerkundig strateeg annex de quasiserieuze mediameteoroloog Marc Putto is een quasiserieuze weerman. Het is een beetje de Jomanda van het weer. Soms heeft-ie het helemaal goed, soms heeft-ie het helemaal fout. Wij zeggen altijd maar zo: zelfs een kapotte klok wijst tweemaal per dag de juiste tijd aan. Dapper is hij wel, want dan stuurt-ie weer een mailtje dat het in februari IJSKOUD wordt en daar klopt dan natuurlijk weer geen hout van, maar dan heeft-ie het in ieder geval geprobeerd. Welnu, de quasiserieuze weerman 'schat' op de quasiserieuze weerwebsite weer.nl de 'realistische kansen op een winter des doods voor Nederland'. Welnu, tl;dr, maar: "Komt er eindelijk eens een keer een geweldig koude winter aan? Op dit moment zijn er nog geen echte indicaties dat we zouden kunnen afstevenen op een koud(er) winterseizoen, laat staan een ‘horrorwinter’. Die komt er zeker niet kan ik alvast verklappen." Jammer dan tijgers, schaatsen terug in het vet. U hoorde het hier als eerst, met dank aan de quasiserieuze weerman Marc Putto.