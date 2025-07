Wij hadden het vorig jaar al gecalld en toen nog een paar keer, toen werd het allemaal zo slepend dat we nog eens echt definitief alle hoop opgaven en nu is het ZEKER. Het laatste beroep heeft gefaald, de proflicentie wordt Vitesse afgenomen en daarmee verdwijnt het profvoetbal uit Arnhem. Er waren tot op het laatste moment allerlei kansloze reddingspogingen, waarmee de club volgens de licentiecommissie 'de integriteit en continuïteit van de competities betaald voetbal gedurende een lange periode in zodanig ernstig gevaar heeft gebracht' dat het beter is voor iedereen om de stekker eruit te trekken. Aan alle gegronde redenen voor het besluit hebben de fans van de club natuurlijk helemaal geen boodschap, voor hen is het gewoon dikke vette ellende. Ook nog eens ellende waar ze zelf geen aandeel in hebben. Het was of dit, of nog zeker 5 tot 10 jaar lijdensweg onderin de KKD, met een half amateurelftal en tientallen strafpunten per seizoen, tot er OOIT weer een beetje zonlicht aan de horizon zou verschijnen in de Gelredome. Het werd dit. RIP Vites.

UPDATE - Vitesse zegt in een eerste reactie te verwachten dat de club naar de burgerlijke rechter stapt. "Die zal in een eventuele procedure toetsen of het besluit op een zorgvuldige, redelijke en rechtvaardige wijze tot stand is gekomen." Op 8 augustus begint het seizoen...