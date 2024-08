Ze zijn er bijna uit! Echt bijna. Morgen weten we het zeker! Nou ja. Morgen. In ieder geval dit weekend. Dat kan natuurlijk ook nog zondag om 23u59 zijn. Of nog wat later, in verband met andere tijdzones. Of anders komt er nog een uitstel tot maandag. Of dinsdag. Of woensdag. "Vitesse heeft volgens de beroepscommissie nagenoeg voldaan aan alle eisen, ook in het door haar gecreëerde vangnet, zolang Guus Franke nog geen eigenaar is van Vitesse. Echter dient er nog één wijziging aangebracht te worden in de op 31 juli jl. gesloten overeenkomst met Common Group. Zoals eerder besloten mag namelijk de Common Group geen enkele ‘zeggenschap’ meer hebben binnen de club. Om die reden moet de overeenkomst op een punt worden gewijzigd. Vitesse en Common Group hebben tot zaterdag 3 augustus, 12 uur, om dit te realiseren." Hoe dan ook. Vitesse is nog niet dood, nog niet levend, maar nog altijd in afwachting.