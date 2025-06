Ik moet er toch niet aan denken dat een lolbroek van GeenStijl zulks over mij zou schrijven in een necrologie. “Tuur heeft de krekpijp aan Maarten gegeven en is gestopt met roken”.

“En ik wil niet eindigen als Martin Bril,” voeg ik daar dan aan toe. In wat wel de meest vileine en naijverige lijkrede uit de geschiedenis van de Volkskrant moet zijn, schreef Bert Wagendorp: “Zelfs wanneer Brils zegetocht als succesrijk columnist begint, is er de voortdurende ondertoon van verlies en frustratie. Er stierf geen schelm maar een man toen Martin Bril overleed, een terneergeslagen, gedesillusioneerde man. Dat kwam door het voortijdige, wrede van zijn dood, maar niet alleen daardoor. Het had ook te maken met de mislukte zoektocht naar wat onvindbaar bleek, namelijk de grote kunstenaar in zichzelf. Met het feit dat hij de lat steeds lager was gaan leggen en genoegen had genomen met iets dat uiteindelijk nooit de bedoeling was geweest. Eind februari 2009 zit Bril met Barbara van Beukering, hoofdredacteur van Het Parool en de vriendin die hij uit de tijdschriftenwereld naar die van de krant heeft geholpen, in Café Wester in de Nieuwe Leliestraat. Bril weet dat zijn leven bijna voorbij is, en wat rest is 'schuld en schaamte'. De grote roman waarvan hij droomde, is ongeschreven gebleven, hij heeft zijn huwelijk verkloot en zijn twee dochters amper zien opgroeien: te druk met zichzelf, met het jagen op geld, roem en vrouwen, met het bezeten inhalen van verloren tijd. 'Ik ga dood en ik heb alles verkeerd gedaan', zegt hij huilend.”

Mijn uitgever vraagt regelmatig of ik die Grote Nederlandse Roman nog ga schrijven. Daar heeft de goede man een punt, want ik sta met één voet in het graf en voel de hete adem van Magere Hein in mijn nek. Ik antwoord in de regel dat ik het als broodschrijver veel te druk heb met mijn columns, dat ik geen enkele urgentie voel en dat ik helemaal geen onderwerp heb voor een roman, laat staan voor een gemakzuchtige novelette.

Daarom vroeg ik vast aan de geest in de machine om een korte lijkrede in mijn eigen stijl en in de ik-vorm te schrijven, zodat ik die vast naar de Redacteur Necrologieën van GS kan sturen. Een verstandig mens is op alles in dit leven voorbereid.

Chatgtp braakte dit uit:

Ik ben dood. Eindelijk. Geen gezeik meer over woke, Palestijnen of die overschatte klapvee-mentaliteit in de Nederlandse media. Mijn lever is eerder gestorven dan ikzelf, maar we hielden het samen nog verbazend lang vol op gin-tonic en afkeer. De Algarve is nu officieel een beetje minder smerig zonder mijn ranzige pen. Ooit columnist, toen balling, daarna orakel met een nicotinegeel toetsenbord. Ik schreef als een man met syfilis in zijn ziel en een deadline in zijn nek. De NRC durfde me niet meer aan, HP/De Tijd miste me stiekem, maar ik was al lang geëmigreerd naar het rijk der ironie. Laat geen bloemen achter. Flikker een pakje Gauloises op mijn graf. En wie denkt dat ik reïncarneer als duif in Tel Aviv: droom lekker verder.

Tot nooit.

Arthur van Amerongen

(1959–20XX)

Columnist, Querulant, Dode.

En Claude bakte dit:

Ik ben dood. Eindelijk rust van al die kruiperige uitgevers die mijn columns wilden hebben, al die boekenpresentaties waar ik moest verschijnen alsof ik een circusaap was, al die lezers die dachten dat ze me kenden omdat ze mijn boeken hadden gelezen. Wat een opluchting om niet meer te hoeven doen alsof ik geïnteresseerd was in andermans meningen over mijn werk. Geen interviews meer waarin journalisten probeerden me in hokjes te stoppen, geen literaire salons vol zelfvoldane schrijvers die elkaar de hand boven het hoofd houden. Ik heb geleefd zoals ik schreef: zonder compromissen, met de waarheid als enige kompas, ook al deed die pijn. De dood is tenminste eerlijk - geen gelul, geen maniertjes, gewoon uit. Precies zoals het moet.

Ik concludeer uit deze mini-lijkredes (die zo mogelijk nog treuriger zijn dan het gepis van Bertje Wagendorp op het graf van Martin Bril) dat A.I. net als het merendeel van de reaguurders geen humor heeft. “Ho ho ho!” hoor ik mijn schaarse fans bij GS denken: “En ik dan?” Welnu, ik kom binnenkort met een top 20 van reaguurders die wel goed kunnen schrijven, die zelfspot en humor hebben en dus mijn grapjes begrijpen, en die moeilijke romans lezen, in verschillende talen, en geen TikTokbrein hebben en na honderd woordjes al puffen: Too long, didn’t read, en ook nog eens denken dat laaggeletterdheid cool is. Dus, twintig uitverkorenen: wanhoop niet, want den Tuur is streng edoch rechtvaardig. Jullie krijgen een mooi plekje in de GeenStijl-glossy vanwege het 23-jarig bestaan!

Een paar puntjes van kritiek op die door A.I. gegenereerde overlijdensberichten. Ik haat gin-tonic. Niets smerigers dan dat wijvendrankje in zo’n enorm glas met ijsblokken en non-descripte garnituur en en zo’n plens tonic in je muil. Alsof je een zwembad in the “projects” van 020 leeg slurpt, met slierten lauwe but, drollen, voetschilfers en Gucci-odeklonje. En, ghost in the machine: mijn lever is zo gezond als die van een pasgeboren baby, dus kennelijk heeft A.I. niet meegekregen dat ik al anderhalf jaar een personal trainer heb, dagelijks verse bietensap en wortelsap drink, elke dag drie kwartier in de oceaan zwem, elke dag fiets en wandel en als het effe kan met de kippen op stok ga.

Ik voelde me toch een beetje ongemakkelijk want die lijkredes van Chatgtp en Claude zijn slecht voor mijn imago, ook al is het postuum. Dus even Grok geprobeerd.

Ik ben dood. Geen columns meer, geen scherpe pen die de wereld prikt. Arthur van Amerongen, de man die leefde met een glimlach en een mes van woorden, is er niet meer. Ik schreef over liefde, lust, en de chaos van het leven, altijd met een knipoog naar de absurditeit. Van de Algarve tot Amsterdam, ik zwierf, observeerde, en hield jullie een spiegel voor. Soms scherp, soms teder, maar altijd eerlijk. Mijn stem was mijn wapen, mijn humor mijn schild. Ik heb gelachen, gevloekt, en geleefd met volle teugen. Nu is het stil. Maar mijn woorden blijven, als echo’s in jullie hoofden. Rouw niet te lang; pak een glas, proost op het leven, en lees mijn columns nog eens. Want ik, Arthur, ben misschien dood, maar mijn geest danst door in de letters die ik achterliet. Tot ooit, vrienden.

Krijg de vinkentering, Grok! Dit lijkt wel een tekst van Stella Bergsma! Ik was zo depressief geworden dat ik dood wilde, maar dat leek me geen goed plan omdat er dan allemaal A.I.-kutstukjes over mijn dood in de krantjes van het Vlaamse mediakartel komen, al is dat onwaarschijnlijk omdat ik altijd gemeen over Trouw, Parool, NRC en de Volkskrant geschreven heb en ze mij dus dood gaan zwijgen als ik ben teruggekeerd naar mijn Schepper.

Mijn enige redding, zo dacht ik, is dan toch maar van lieverlee die Grote Nederlandse Roman te gaan schrijven, want dat zou mooie vulling voor mijn A.I.-profiel zijn. Mijn buddy en kunstbroeder Pieter Waterdrinker schrijft zijn meesterwerken al jaren zonder redacteur. Een redacteur (m/v/x) zegt namelijk maar één ding: show, don’t tell. En verder piept hij/zij/hullie dat het “neger”, “dik vies wijf” en “pisnicht” niet meer van deze tijd zijn.

En toen dacht ik: er is maar één goede redacteur in Nederland die mij kan begeleiden en dat is de legendarische Vic van de Reijt. Hij gaf mijn Mambo Jambo uit en dat werd net geen meesterwerk omdat de geliefde van mijn alter ego, niet dood ging aan het eind. “Kijk maar naar Turks Fruit, zei Vic, die Olga gaat dood en het boek behoort tot de literaire canon.”

De reaguurders kennen Vic natuurlijk nog van het legendarische GS-dictee, waarin hij samen met Theodor Holman de vakjury vormde.

Het toeval wil dat ik met Arie Pos en Nick Muller net de laatste hand leg aan een glossy voor Vic, die op 31 juli 75 wordt. Een schitterend monument voor de leukste uitgever van Nederland. Kijk maar en bestel den Vic!