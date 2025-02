De laatste keer dat wij nog iets van de FNV hoorden was (vergeten), maar de vakbond die alleen nog maar lijkt te bestaan om de vernieuwing van ons pensioenstelsel te dwarsbomen is eindelijk weer eens in het nieuws. "Het FNV-personeel legt het werk neer uit onvrede over het functioneren van de grootste vakbond van Nederland. Die onvrede gaat over de sociale veiligheid binnen de bond. Het vakbondspersoneel somt een lijst van gebeurtenissen op die, in hun ogen, de sociale veiligheid ondermijnen. Ze eisen daarom het vertrek van het huidige algemene bestuur." Ironie is niet dood, maar de FNV wel.