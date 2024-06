Dit wordt geweldig mensen. De FvD Vredeskaravaan is vanavond 19:00 uur in Groningen om eierballen te happen , drugs te kopen , zieltjes te winnen en stemmen te werven voor de superbelangrijke EU-verkiezingen van aanstaande donderdag 6 juni. Gelieve geen vervelende vragen te stellen over gaswinning, bodemdaling, scheurtjes in muren danwel refereren aan mensen uit Groningen die met hun vinger naar scheuren in muren wijzen (fotoserie). Oh, en don't mention the war. Veel plezier vanavond!