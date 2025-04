Een rustig dagje van het zonnetje genieten is er niet bij zonder dat er ergens in het land iets godsgruwelijk gigantisch misgaat. Het is weer eens raak: een TBS'er die niet is teruggekomen van verlof. De politie is op zoek naar een 45-jarige cliënt van de Van Mesdagkliniek in Groningen, die zich vrijdagavond na een aantal uur onbegeleid verlof had moeten melden maar dat - surprise surprise - niet deed. Volgens eerdere berichtgeving van onder andere de Telegraaf gaat het om een zedendelinquent, maar een woordvoerder van het Landelijk Parket ontkent dit stellig tegenover RTV Noord. Waar de man wel voor veroordeeld is, mogen we niet weten. Ook is er nog geen signalement vrijgegeven. Voor het opsporen van de man is FASTNL ingeschakeld, een (blijkbaar errug fast) onderdeel van de Nationale Recherche dat zich bezighoudt met voortvluchtigen. ZOEKZOEK ZE, snelle jongens.