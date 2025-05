Ach, het corps. Je doet er levenslange vriendschappen, prachtige ervaringen en een paar eerstegraads brandwonden rondom je bakkes op. Ja en daar moet je daarna natuurlijk niet over gaan janken want je weet dondersgoed waar je voor tekent. Wat kan er misgaan in een ruimte waar ambitie, onzekerheid en sadisme permanent in overvloed aanwezig zijn, iedereen piepjong is en bovendien stijf staat van de geldingsdrang? Nou ja, dit dus: "Tien eerstejaars leden van studentenvereniging Vindicat hebben tijdens een dispuut-weekend eerstegraads brandwonden opgelopen. Volgens bronnen binnen de vereniging zijn ze ‘in hun gezicht gebrandmerkt’ door de groep TYR, die verbonden is aan Vindicat."

Zoals het huichelachtige eliteclubjes betaamt komt er nu een intern "onderzoek" en gaat er daarna precies helemaal geen mallemoer veranderen.